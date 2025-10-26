Nel campionato di Serie B1 il team allenato da Stefano Saja supera con autorevolezza le temibili capitoline con un punteggio netto. Grande soddisfazione per il primato in classifica: «Un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita»
Prosegue il cammino positivo della Tonno Callipo femminile, che conquista la terza vittoria consecutiva in campionato superando la Volleyrò Roma con un netto 3-0. La formazione allenata da coach Stefano Saja si conferma così in vetta alla classifica, a punteggio pieno insieme a Oplonti e Castellana.
La gara disputata nella Capitale ha mostrato la solidità e la maturità del gruppo giallorosso, capace di imporsi contro una giovane ma talentuosa formazione romana, composta interamente da atlete Under 18. Le vibonesi, nonostante alcune assenze, hanno saputo trovare equilibrio e continuità grazie alle prestazioni convincenti di tutto il roster.
Miglior realizzatrice del match è stata Irene Botarelli, autrice di 26 punti (con 4 muri e 1 ace). In doppia cifra anche Civitico, protagonista con 13 punti al centro, e Pomili con 10. Buono il contributo di Grigolo (7 punti) e del duo Besteghi-Macedo, chiamate nuovamente a sostituire le indisponibili Scacchetti e Rizzo. Rientro positivo per Quiligotti nel ruolo di libero.
Il primo set è stato il più combattuto, con continui capovolgimenti di fronte e quattro set-point per parte, prima del 32-30 finale firmato da un muro congiunto di Macedo e Pomili. Nei successivi parziali la Tonno Callipo ha imposto il proprio ritmo, mantenendo sempre il controllo del punteggio e chiudendo 25-21 e 25-20.
Al termine dell’incontro, coach Saja ha espresso soddisfazione per la prova delle sue atlete: «Sono tre punti importanti, arrivati con determinazione e lucidità. Avevamo di fronte una squadra giovane ma di grande fisicità, e siamo stati bravi a gestire i momenti difficili, soprattutto nel primo set. Le ragazze hanno mostrato pazienza e maturità, trovando la chiave giusta per interpretare la gara. È un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita».
La Tonno Callipo tornerà in campo sabato 1 novembre alle ore 18 per la sfida casalinga contro la Femac Trestina Perugia, con l’obiettivo di proseguire la serie positiva.
Il tabellino
VOLLEYRO’ ROMA - TONNO CALLIPO 0-3 (30-32, 21-25, 20-25)
VOLLEYRO’: Hernandez 1, Baleva 16, Mori 6, Feriozzi 6, Viti 15, Mastrangeo 6, Ruggeri (L, 39% pos, 26% prf), Pellicciari 1, Grkovic 2, Cantoni. Ne: Petitti. All. Cristofani
TONNO CALLIPO: Besteghi 2, Botarelli 26, Civitico13, Macedo 4, Grigolo 7, Pomili 10, Quiligotti (L, 35% pos, 13% prf), Cammisa 1, Scarabottini. Ne: Natalizia (L), Scacchetti, Rizzo, Vinci, Massara. All. Saja
ARBITRI: Lonardo di Castelvetrano e Lunardi di Palermo.
NOTE: durata set 38’, 29’, 26’ per un totale di un’ora e 33’. Roma: ace 3, bs 9, muri 9, errori 19; Vibo: ace 3, bs 9, muri 8, errori 18. Attacco 32%- 39%; ricezione 38%-40%.