Tra i sedici incontri che hanno aperto ufficialmente la Coppa Calabria (competizione riservata alle compagini di Prima Categoria) i riflettori del weekend erano tutti puntati sulle sfide del territorio. A prendersi la scena è stato il derby tutto vibonese tra San Costantino e Stella Mileto, valido per il primo turno eliminatorio: un primo atto che ha visto trionfare i padroni di casa per 3-1, mettendo un’importante ipoteca sul passaggio del turno.

Un primo tempo bloccato, poi l'esplosione nella ripresa

Cornice della sfida un clima estivo e sereno, seppur rovinato dalle porte chiuse disposte dal Prefetto. In campo, la formazione giallorossa guidata da mister Mimmo Romano, pur presentandosi fortemente rimaneggiata a causa delle numerose defezioni d'inizio stagione, ha saputo gestire i ritmi di una prima frazione di gioco bella ma bloccata, chiusasi a reti inviolate.

Nella ripresa la gara ha cambiato completamente volto. A spaccare il match ci ha pensato un ispiratissimo Fabio Napoli, autore delle due reti che hanno portato il San Costantino sul doppio vantaggio. A calare il tris ci ha pensato il giovane gioiello Matteo Spina, che ha coronato una grande prestazione personale mettendo a segno il suo primo gol in maglia giallorossa. La Stella Mileto ha provato a riaprire i giochi con la rete di Davide Spina, arrivata però troppo tardi per innescare la rimonta.

Sguardo alla gara di ritorno

Il 3-1 finale regala un tesoretto prezioso al San Costantino, ma il discorso qualificazione resta aperto. Il secondo e decisivo capitolo di questo derby si giocherà domenica 20 settembre allo stadio Comunale di Mileto, dove gli ospiti proveranno a ribaltare il punteggio davanti ai propri tifosi.