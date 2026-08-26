Tutto pronto per l'inizio ufficiale della stagione della Coppa Italia Dilettanti (fase regionale), un appuntamento atteso con grande trepidazione da tifosi e addetti ai lavori. Occhi puntati sulle tre compagini del territorio vibonese ovvero Soriano Fabrizia, Pizzo e Capo Vaticano, chiamate a darsi battaglia nei rispettivi raggruppamenti per conquistare il pass agli ottavi di finale, riservato esclusivamente alla prima classificata di ciascun triangolare.

Girone 8: il Soriano Fabrizia parte in prima fila

Nel Girone 8, la rappresentante del massimo campionato di Eccellenza, il Soriano, parte nettamente con i favori del pronostico. Sulla carta i rossoblù hanno le carte in regola per superare il turno, ma l'esperienza insegna che nel calcio non esistono sfide scontate. Sulla strada dei rossoblù ritorna il Taverna, avversario già affrontato nella passata edizione sempre nella fase a gironi. Un precedente che invita alla cautela. Lo scorso anno il Soriano si impose soltanto per 0-1 al termine di una gara sofferta in cui i catanzaresi sfiorarono più volte il pareggio. Quanto al Campora, l'altro avversario, è da prendere assolutamente con le pinze, capace di creare insidie se sottovalutata.

Le avversarie di Pizzo e Capo Vaticano

Passando alle compagini militanti in Promozione B montagna da scalare per il Pizzo, inserito nel Girone 9. La compagine napitina, fresca di ripescaggio dopo la retrocessione della scorsa stagione, si troverà di fronte ostacoli di altissimo livello come Virtus Rosarno (squadra militante nel campionato di Eccellenza e principale favorita per la vittoria finale del raggruppamento) e Atletico Maida.

Intrigante la situazione del Capo Vaticano, inserito nel Girone 10 insieme a Palmese e Rosarnese. Si preannuncia certamente un raggruppamento equilibrato con i neroverdi che potrebbero fare da outsider e mettere i bastoni tra le ruote all'ambiziosa Palmese. In questo raggruppamento le gerarchie non sono affatto definite e ogni incontro potrà riservare sorprese fino all'ultimo minuto.

Le date del torneo

Il cammino verso la coccarda regionale prenderà il via ufficialmente domenica 30 agosto. Soltanto le prime classificate dei gironi accederanno agli ottavi di finale, proseguendo il percorso che porterà all'atto conclusivo in programma il 6 gennaio 2027.