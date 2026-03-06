Sarà Tonno Callipo-Banca Annia Aduna Padova (girone C) al Pala-De Andrè la prima semifinale della Final Four di Coppa Italia in programma venerdì 3 aprile (ore 17.00) a Ravenna. Organizzazione affidata all’Olimpia Teodora Ravenna che, nell’altra semifinale, se la vedrà a seguire (ore 19.00) col Volley 2001 Garlasco Pavia (A). È quanto emerso nei sorteggi di stamattina presso la Fipav di Roma.

«Praticamente la nostra è una finale annunciata – spiega Peppe Defina, direttore sportivo della Tonno Callipo -, non so quantificare le percentuali per approdare in finale poiché essendo una gara secca il risultato è aperto. Padova è una squadra molto forte, completa in ogni reparto, con un’ottima organizzazione di gioco e che sbaglia poco. È allenata da un tecnico preparatissimo come Vincenzo Rondinelli, che ha già vinto la Coppa Italia sia di B1 che B2. Dunque sarà una gara tosta per noi, ma sono altrettanto convinto che anche la nostra squadra è completa in ogni reparto. Sarà dunque un match di alto livello e sarà bello confrontarsi con una realtà quotata come Padova. E poi – conclude Defina - come si dice in questi casi per arrivare in fondo bisogna vincere contro tutte e contro le migliori».

Dunque così come la scorsa stagione, appuntamento importante in Coppa Italia per la Tonno Callipo che, stavolta nella categoria superiore, cercherà di conquistare l’altro obiettivo stagionale. Certo in casa-Vibo c’è la consapevolezza di trovarsi di fronte a tre squadre costruire per la promozione, prova ne sia che 2 e su 3 (Padova e Ravenna) occupano il primo posto nel rispettivo girone. Per la precisione Padova (nel girone C) in coabitazione con Giorgione a 48 punti, imbattuta, con 17 vittorie (51 set vinti e 8 persi). Per cui massimo rispetto ma ovviamente si proverà, come sempre, ad ottenere il massimo.

La scorsa stagione nella Coppa Italia di B2, dopo aver superato brillantemente Altamura in semifinale, la Tonno Callipo conosceva la prima sconfitta di un percorso fatto di ben 55 vittorie consecutive fino ad allora. In finale infatti, Vigevano si imponeva per 3-0, ma con la svolta del match nel primo set: la Tonno Callipo infatti, conduceva addirittura per 24-18, dunque con sei palloni per vincere il parziale. E però quella palla non ha voluto saperne di toccare terra nel campo di Vigevano e poi si è concretizzata la sconfitta.

Ravenna dunque per tre giorni (2-4 aprile) sarà il quartier generale della pallavolo delle serie cadette: lì infatti è previsto l’intero raggruppamento della Coppa Italia, anche per la Serie B maschile e B2 femminile. La finale per la Serie B1 femminile è prevista sabato 4 aprile, con la finalissima alle ore 17.30 al Pala-De Andrè; mentre quella per il 3° posto alla palestra Mattioli alle ore 17.00