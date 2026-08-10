Entra nel vivo la 65esima edizione della Coppa Olimpia, il torneo più antico della Calabria che sta animando le serate estive allo stadio "Vincenzo Tucci" di Pizzo. Con la conclusione della fase a gironi, la competizione si appresta a vivere il suo momento più caldo e spettacolare con le imminenti semifinali, pronte a regalare grande agonismo prima dell'attesissima finalissima.

I verdetti del campo arrivati nel weekend hanno tracciato in maniera definitiva i quadri dei due raggruppamenti.

Girone A: pareggio a reti bianche ma ricco di emozioni

Nel Girone A la sfida chiave tra "C.da Baracca" e "Cendufundani" si è chiusa sullo 0-0. Un punto che sa di vittoria e qualificazione per i Cendufundani, al termine di un match bello, intenso e giocato a ritmi elevati. Nonostante il tabellino reciti zero gol, i protagonisti in campo non si sono risparmiati: decisive le prestazioni dei due portieri, autori di interventi determinanti per mantenere le rispettive porte inviolate. Le occasioni più nitide per sbloccare il risultato sono capitate sui piedi dei Cendufundani, ai quali è mancata solo la stoccata vincente sotto porta per festeggiare con una vittoria il passaggio del turno.

Girone B: la Chjazza cala il tris e si prende il primato

Nel Girone B, dove il discorso qualificazione era già chiuso, la sfida al vertice tra le prime due della classe, "Chjazza" e "Basulateju", serviva a stabilire la regina del raggruppamento. Ad avere la meglio è stata la Chjazza, che si è imposta con un perentorio 3-0 grazie a una prestazione dinamica e in crescendo.

Dopo un primo tempo equilibrato, con il Basulateju bravo a tenere il campo e a chiudere la prima frazione di gioco sotto di una sola rete, la Chjazza ha alzato il ritmo nella ripresa, trovando altri due gol e chiudendo definitivamente i conti. A firmare il successo e il primato solitario nel girone sono stati Sanna, Tozzi e Fortuna. Il Basulateju si accontenta del secondo posto, ma per entrambe l'attenzione è già proiettata alle sfide ad eliminazione diretta.

La situazione

GIRONE A: Mazzotta 4, Cendufundani 4, Baracca 3, Cruci 1

GIRONE B: Chjazza 9, Basulateju 6, Sambestianu 0, Marina 0