La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara contro il Gas Sales Bluenergy Piacenza e la sfida con Itas Trentino

Ancora cambi di programmi per il percorso in Superlega della Tonno Callipo: rinviati i due match esterni previsti nel mese di dicembre. La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio a mercoledì 12 gennaio ore 20.30 della gara Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (inizialmente in programma il 18 dicembre e valida per la tredicesima giornata d’andata). Uno spostamento che si è reso necessario a causa di un probabile cluster Covid in corso nella squadra vibonese dove fino ad oggi sono già state accertate due positività. L’altro spostamento riguarda la gara Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia del 29 dicembre 2021 rinviata a data da destinarsi, per consentire il recupero della gara 81 Allianz Milano – Itas Trentino (programmata il 30 dicembre).



Dall’esito dei tamponi molecolari eseguiti ieri mattina, come da protocollo nell’ambito dell’attività di Serie A, è emersa la positività di un atleta della Tonno Callipo dopo quella già registrata giovedì. I giocatori sono stati immediatamente messi in isolamento fiduciario secondo le procedure previste dalle norme sanitarie.



