In questi giorni sono tanti i pellegrini che si stanno recando al santuario della Madonna della Catena di Dinami, in occasione dell'annuale festa patronale in programma fino a lunedì 13 luglio. Tra questi ci saranno anche i partecipanti alla II edizione del bicipellegrinaggio diocesano promosso a Mileto dal locale Veloclub in collaborazione con “Uisp per tutti”. L'iniziativa sportivo-devozionale si svolgerà domani 12 luglio. Il programma dell'evento prevede, alle 6.45, il raduno dei partecipanti davanti alla villa comunale della cittadina normanna. I bicipellegrini inizieranno la scalata alla volta del noto santuario mariano vibonese mezz'ora dopo, alle 7. Circa 30 chilometri di continui sali scendi che, sicuramente, metteranno a dura prova il loro fisico.

Una volta giunti all'ingresso di Dinami i ciclisti potranno rifocillarsi al punto di ristoro allestito per l'occasione dalla famiglia Giulia e dalla locale “Ciclistica Dinamese”. Subito dopo ritorneranno in sella alla loro bicicletta, pronti ad affrontare il breve tragitto che li porterà al santuario della Madonna della Catena. Qui potranno assistere alle funzioni in programma e a sostare in preghiera davanti all'antica effige della Vergine con Bambino. Seguiranno la ripartenza e il successivo ritorno a Mileto. Nella cittadina normanna i bicipellegrini della seconda edizione della rassegna - quale meritato premio per gli sforzi intrapresi per dare compimento al loro atto devozionale - potranno ancora una volta rifocillarsi, in questo caso nel punto di ristoro proposto all'arrivo dallo stesso Veloclub.