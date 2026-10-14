Triplice, prestigiosa affermazione per GD Ice Ice Baby, cavalla di proprietà del vibonese Giuseppe Mesiano. Allevata, preparata e presentata dal GD Horses, la purosangue in questa stagione ha dominato in Italia e in Europa, vincendo il Campionato europeo Halter, svoltosi a Kreuth, in Germania, il Campionato italiano Halter PHCI e il Futurity Halter PHCI, e riuscendo così nell'impresa di ottenere la prestigiosa "Triple Crown" della morfologia. Il conseguimento di questi titoli non solo premia la cavalla, ma riconosce anche il lavoro meticoloso del suo team, dal groom al trainer, capace di presentarlo in condizione atletica e lucentezza perfette. Nel mondo della morfologia, emergere richiede una combinazione rara di simmetria perfetta, muscolatura ben definita, portamento nobile e una presenza sul campo gara che lascia poco spazio alla concorrenza. GD Ice Ice Baby ha dimostrato di possedere tutte queste qualità, siglando una stagione agonistica straordinaria che la consacra ai vertici assoluti della disciplina.

Le gare di Halter non valutano semplicemente l'estetica, ma premiano il cavallo che meglio rappresenta lo standard di razza per conformazione, equilibrio e armonia. GD Ice Ice Baby si distingue proprio per la sua capacità di unire una struttura potente e una linea elegante e pulita. Non è la prima volta, tra l'altro, che Giuseppe Mesiano si afferma con cavalli di sua proprietà nel mondo dell'equitazione. Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, l'appassionato allevatore di Mileto ha vinto con Anandi F il titolo di “Miglior cavallo dell'anno” alla 16ª Rassegna morfologica del cavallo frisone, tenutasi a La Loggia, in provincia di Torino. Adesso gli ulteriori, prestigiosi riconoscimenti con GD Ice Ice Baby, a coronamento dell'impegno e della passione profusi in questo settore.