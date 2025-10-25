Un successo per Vibo e la Calabria arriva dal mondo dell'equitazione: Anandi F , la splendida cavalla di proprietà del vibonese Giuseppe Mesiano, è stata proclamata “Miglior cavallo dell'anno” alla 16ª Rassegna morfologica del cavallo frisone, tenutasi a La Loggia, in provincia di Torino . L'evento, organizzato dall'associazione nazionale Afhi Studbook, ha visto la partecipazione di 24 cavalli di razza frisone provenienti da tutta Italia. A giudicare la competizione, una giuria olandese della prestigiosa associazione Kfps , considerata il massimo riferimento mondiale per questa razza. Tra i tanti esemplari provenienti dal nord Italia, Anandi F è stata una delle poche cavalle del Meridione in gara. E, alla fine, la sua eleganza, le mosse armoniose e la perfetta struttura fisica hanno conquistato la giuria, sin dalle prime prove.

Dopo aver ottenuto un importante riconoscimento nella sua categoria , la cavalla di Mesiano è riuscita a superare anche esemplari già premiati negli anni precedenti, fino a essere incoronata migliore fattrice del 2025 . Nella finale assoluta, Anandi F si è confrontata con alcuni dei migliori cavalli frisoni del Paese, riuscendo a imporsi con classe e determinazione . Il verdetto dei giudici è stato unanime : la cavalla vibonese è la “ Best in Show Afhi Studbook Kfps 2025 ”, cioè il miglior cavallo della rassegna. Per Giuseppe Mesiano, appassionato e allevatore di vocazione, è un traguardo che ripaga anni di impegno e dedizione. «È una soddisfazione enorme - racconta - vedere una cavalla del Sud primeggiare in una competizione così importante. Questo risultato è il frutto della passione e dell'amore per questi splendidi animali». La vittoria di Anandi F, se mai ce ne fosse bisogno, testimonia che anche in Calabria e nel Vibonese possono nascere ed essere allevati cavalli di livello nazionale e internazionale.