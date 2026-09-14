Le due atlete dell’Asd Nuoto Acsi Pizzo hanno affrontato la prova in mare aperto tra Calabria e Sicilia, sfidando distanza e correnti. Ad accompagnarle l’allenatore Tonino Verduci

Alice Scaturchio e Daniela Bilotta, 17 anni entrambe e atlete dell’ASD Nuoto ACSI Pizzo, sono tra le partecipanti più giovani che hanno partecipato alla Traversata dello Stretto di Messina. Le due nuotatrici vibonesi hanno affrontato la prova in mare aperto tra Calabria e Sicilia accompagnate dal loro allenatore Tonino Verduci.

Una sfida particolarmente impegnativa, non soltanto per la distanza da percorrere, ma anche per le correnti che caratterizzano lo Stretto e per le condizioni del mare, elementi che rendono la traversata una delle esperienze più suggestive e difficili del nuoto in acque libere.

Nonostante la giovane età, Alice e Daniela hanno portato a termine la prova, mettendo alla prova resistenza, preparazione e capacità di gestire uno sforzo prolungato in un contesto molto diverso da quello della piscina.

La traversata con l’allenatore Tonino Verduci

Al loro fianco, durante l’esperienza, l'allenatore Tonino Verduci, che ha seguito la preparazione delle due atlete e le ha accompagnate anche nel corso della traversata.

Per l’ASD Nuoto ACSI Pizzo il risultato rappresenta una nuova esperienza sportiva di rilievo, con le due giovanissime che hanno portato il nome di Pizzo e del Vibonese nello Stretto di Messina, affrontando una prova che richiede allenamento, resistenza fisica e concentrazione.

Un traguardo che premia il percorso delle due atlete e il lavoro svolto insieme alla società e al loro tecnico.