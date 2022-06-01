Trionfo per le giovanissime vibonesi allenate dall'insegnante Daniela Lopreiato: «Orgogliosa degli eccezionali risultati raggiunti». Ora si passa alla competizione per la Coppa del mondo

Giovanissime vibonesi protagoniste al campionato nazionale “Pole and Aerea” Csen, tenutosi a L’Aquila lo scorso 28 maggio. Si tratta delle talentuose atlete allenate dall’insegnante Daniela Lopreiato della Asd Dance and Fly di Vibo Valentia. Sul podio sono salite Nadia Sergi (1° posto under 18 emergenti 1), Gaia Carchedi (1° posto under 12 emergenti 1), Giulia Pugliatti (2° posto under 15 emergenti 1), Sara Pintimalli (2° posto under 9 emergenti 2), Chiara Fortuna (3° posto under 15 emergenti 2), Diletta Miceli (3° posto under 12 emergenti 2).



Le ragazze accederanno, dunque, alla competizione per la Coppa del mondo di danza aerea che si terrà a Roma, al Teatro 1 di Cinecittà, dal 9 al 12 dicembre. Hanno, altresì, partecipato al campionato le piccole Callipo Giulia, Noemi Castagna, Carmen del Giudice, Chiara e Ludovica Mascia, già qualificatesi al campionato regionale.



«Quale insegnante di queste atlete – ha dichiarato Daniela Lopreiato – mi sento orgogliosa perché sono stati raggiunti risultati eccezionali e perché ho trasmesso loro il valore della partecipazione ad ogni competizione con lo spirito giusto, ricordando che lo sport è motivo di aggregazione, socialità e soprattutto forma di puro divertimento».