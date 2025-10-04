Per avviare un percorso di crescita e che col tempo diventi vincente, allora non si deve lasciare nulla al caso e mettendo ogni mattone al posto giusto. Nata solamente pochissimi mesi fa, la Fulmine Sorianello ha già dimostrato entusiasmo e voglia di fare. La squadra delle preserre, che inizierà il suo immacolato percorso calcistico tra meno di un mese, nel campionato di Terza Categoria, ha fatto intendere di voler disputare una stagione da protagonista e il mercato estivo ne è testimone dal momento che sono arrivati giocatori che, rapportati alla categoria, hanno poco a che fare. Come accennato, però, per vincere non serve solo una rosa competitiva ma prima di tutto una dirigenza competente e che fa dell'attaccamento il suo valore principale.

Squilli dal campo e dalla dirigenza

La Fulmine Sorianello si conferma, ancora una volta, la squadra più attiva e vivace tra le altre antagoniste e non solo in campo (come dimostrano gli impegni amichevoli) ma soprattutto sul mercato che regala rinforzi sia in organico che nell'organigramma societario.

Andando con ordine tiene le antenne sempre dritte sul mercato la compagine sorianellese e, a tal proposito, sono stati annunciati altri due tasselli che vanno a rafforzare l'organico: Domenico Inzillo e Vincenzo Primerano. Il primo è un giovane (classe 2005) molto promettente in grado di fare tutta la zona offensiva; il secondo, invece, è un centrocampista (classe 1997) reduce dalla stagione con la maglia del Nuova Ada, squadra con cui ha vinto un campionato. Entrambi sposano con convinzione il progetto e daranno il loro contributo alla causa.

Non solo giocatori, dunque, ma si rafforza anche la dirigenza dal momento che a rinvigorire l'organigramma è Antonio Codispoti, con quest'ultimo che è un nuovo dirigente del club, a conferma di come non si vuole lasciare nulla al caso.