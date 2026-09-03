Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il calciomercato estivo della Prima Categoria calabrese. Il Nuova Ada ha ufficializzato l'ingaggio di Carmelo Corrao, assicurandosi un attaccante di categoria superiore che promette di fare la differenza nel prossimo campionato.

La trattativa, condotta con tempestività dal direttore sportivo rossoblù Gregorio Lopreiato, consegna alla squadra delle Preserre un giocatore che vanta un curriculum di tutto rispetto nei principali tornei dilettantistici regionali.

Un profilo di leadership e qualità

Classe 1996, Corrao è un attaccante capace di abbinare doti tecniche indiscutibili a una spiccata personalità. Tra le tappe più significative della sua carriera figura l'esperienza con la Virtus Rosarno, squadra di cui è stato capitano e leader carismatico nella stagione che ha sancito la vittoria del campionato di Promozione B, riportando il club amaranto in Eccellenza dopo due decenni di attesa. Il suo percorso calcistico include anche una parentesi importante con la Deliese e le recenti esperienze con le maglie di Taurianova e Capo Vaticano.

L'arrivo di Corrao garantisce peso specifico e opzioni tattiche di primo livello al reparto avanzato guidato da mister Addesi. Un'operazione di mercato che certifica con chiarezza le ambizioni della società rossoblù, determinata a ritagliarsi un ruolo da assoluta protagonista nel torneo ai nastri di partenza.