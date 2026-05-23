Dopo la promozione in Seconda Categoria, Benedetti ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Già individuato dunque il suo successore che è già operativo

Una stagione culminata con il salto in Seconda Categoria per il Maierato dopo aver concluso la regular season al secondo posto, a quota 51 punti (uno in meno rispetto alla vincitrice Fulmine Sorianello). Un percorso terminato con una sola sconfitta stagionale (proprio contro la Fulmine Sorianello) e che testimonia la forza di questa squadra e la bontà del progetto intrapreso.

La decisione

Adesso però c'è da pianificare la prossima stagione e i nodi da sciogliere sono molteplici. Innanzitutto bisogna ricostruire con una nuova guida societaria dal momento che, nei giorni scorsi, è arrivata l'ufficialità delle dimissioni del presidente Danilo Benedetti. La decisione figlia di motivazioni personali. Nel corso del suo mandato, Benedetti ha guidato la società con grande impegno e senso di responsabilità, contribuendo in maniera significativa alla crescita sportiva e organizzativa del club.

Nuovo presidente

C'è dunque il passaggio di testimone al vertice dal momento che il nuovo presidente è riconosciuto in Vito Rizzo, figura da sempre vicina a questi colori e profondamente legata ai valori sportivi e umani che contraddistinguono il vero impegno della dirigenza vibonese. Inizia dunque l'era Rizzo, con i primi passi che si stanno già muovendo per arrivare a mettere al più presto possibile le basi per affrontare il prossimo campionato.