In attesa di scoprire le novità in merito alla fusione tra le due compagini miletesi, saluta la coppia che nell'ultimo decennio ha vinto tutto quello che c'era da vincere in provincia e non solo

Scossone in vista in casa Asd Mileto. Dopo la recente promozione al prossimo campionato di Prima Categoria, il club biancorosso (nato solamente pochissimi anni fa) deve costruire ora il prossimo futuro in un campionato sicuramente più impegnativo e dispendioso. Una vittoria, per certi versi storica, firmata anche da mister Giuseppe Barbieri e dalla sua spalla Salvatore Fazzari che, da quando sono arrivati a gennaio e dunque con metà stagione a disposizione, hanno dato il via a una rimonta incredibile fino a prendersi la vetta, anche se la promozione è arrivata tramite i playoff ma poco cambia ai fini della concretezza.

Proprio il duo che, negli ultimi anni, si è imposto a suon di vittorie nel panorama provinciale e non solo, non continuerà la propria avventura con il club biancorosso (manca solo l'ufficialità). Una scelta consensuale tra le parti, anche perché non si deve trascurare la piega che potrebbe prendere l'ipotetica fusione tra Asd Mileto e Stella Mileto e che, inevitabilmente, potrebbe cambiare nettamente le carte in tavola in ogni prospettiva.

A parte questo, però, Barbieri e Fazzari lasciano con la consapevolezza di aver regalato un'altra bella impresa in questo caso a Mileto ma, nel complesso, al calcio dilettantistico vibonese. Seconda Categoria, Prima Categoria, Supercoppa Provinciale, l'avvento nel campionato di Promozione e favole indelebili (come quella del Pizzo) sono il ricco curriculum di Barbieri che ha incontrato sulla sua strada anche Fazzari. Finisce un altro capitolo sportivo, e adesso si è solamente in attesa di capire quale strada l'Asd Mileto percorrerà.