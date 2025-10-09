Ancora a secco di vittorie la Pol. Spilinga nelle prime due giornate del campionato di Prima Categoria. la neopromossa giallorossa, però, ha dimostrato carattere e gioco che devono solamente essere plasmati e perfezionati. Nel frattempo la società si fionda sulle occasioni che propone il mercato e, nelle ultime ore, annuncia un altro doppio innesto che va a rinvigorire l'organico a disposizione di mister Giorgio Addesi.

Doppio innesto

Ufficiali dunque gli ingaggi di Eugenio Rombolà e Alex Restuccia. Partendo da quest'ultimo, giocatore di grande esperienza e qualità, come dimostra il suo curriculum dal momento che nel corso della sua carriera ha indossato maglie importanti, tra cui: San Calogero, Mileto e Rombiolese in Prima Categoria, poi con quest'ultima anche la Promozione e infine la parentesi con il Capo Vaticano, squadra con cui aveva iniziato la stagione corrente nel campionato di Promozione. Un innesto senz'altro di valore che darà una grande mano nel raggiungimento degli obiettivi giallorossi.

il direttore sportivo Gregorio Lopreiato, però, tiene sempre le antenne dritte e di fatti piazza anche il secondo colpo ovvero Eugenio Rombolà appunto. Giocatore cresciuto nelle giovanili della Vibonese, ha mosso i primi passi tra i grandi con il Capo Vaticano. Dopo un corteggiamento, da parte del club spilingese, che dura da anni finalmente il lieto fine e la conseguente firma. Entrambi saranno a disposizione del tecnico in vista della agra di sabato, in occasione della terza giornata di campionato, in casa del Bivongi.

Doppia cessione

Contestualmente, come spesso accade, c'è chi viene e c'è chi va. La società giallorossa, infatti, ha annunciato parallelamente le cessioni di Gianluca Marturano e Fabio Broso entrambi accasatisi alla Ricadese. Due figure che negli anni recenti hanno contribuito alla costante crescita dello Spilinga, come il doppio salto di categoria.