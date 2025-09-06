La squadra che esordirà in Terza categoria annuncia l'ingaggio del fantasista che proviene dal San Nicola da Crissa e apre le porte anche al giovane Ferdinando Pascali proveniente dall'Ags Soriano-Fabrizia

La prima settimana di settembre è ormai trascorsa e, adesso, l’inizio dei campionati dilettantistici è davvero imminente. Molte rose sono cambiate, altre puntellate e altre ancora rivoluzionate. In tutte però c’è lo zampino di un calciomercato che non vuole assolutamente finire, nonostante la (quasi( fine dell’estate. Mercato vivo dunque, soprattutto nel territorio delle preserre e con Ags Soriano-Fabrizia e Fulmine Sorianello protagonisti.

Pascali non rinnova con la Ags Soriano-Fabrizia

Partendo dall’Ags Soriano-Fabrizia, domani ci sarà la decisiva sfida in Coppa Italia Dilettanti contro il Sersale per cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di finale e poi, una settimana dopo, l’avvio del campionato di Eccellenza. Non ha rinnovato Ferdinando Pascali, giovane e promettente difensore centrale (adattabile anche a terzino), classe 2006, che lo scorso anno è stato tra i pilastri dell’Ags Soriano Under 19. Quest’anno giocherà con la Fulmine Sorianello. Pascali è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Vibonese e proverà a ritagliarsi uno spazio più ampio in mezzo ai grandi.

Fulmine Sorianello, colpaccio Carchidi

Sempre più scintillante invece il mercato del Fulmine Sorianello, squadra costituita solamente qualche mese fa e che tra poco tempo esordirà nel campionato di Terza Categoria. Nonostante la nascita recente, le ambizioni sono molto alte, basti pensare alla rosa di assoluto spessore rapportata alla categoria. La dirigenza ha costruito un organico che potrebbe certamente giocare anche in categorie leggermente superiori e con un mercato che riservava gli ultimi botti. Colpaccio a sorpresa dunque da parte della società sorianellese che annuncia l’ingaggio di Vincenzo Carchidi. Si tratta di un profilo di indiscusso rilievo e che porta qualità al gruppo allenato da mister Michele Corona. Un innesto, inoltre, voluto e concluso dal presidente Domenico Mangiardi nella tarda serata di ieri. L’attaccante non ha bisogno di presentazioni nel territorio vibonese visti i suoi trascorsi in Promozione B, Prima Categoria e calcio a 5. Potenza nel tiro, velocità e dribbling disorientante. Il Fulmine Sorianello ha acquisito un altro grande profilo per la categoria.