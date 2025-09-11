Ancora in costruzione l'organico del Sant'Onofrio che sta mettendo su la propria rosa in vista della stagione di Prima Categoria che inizierà tra circa un mesetto. Il club giallorosso, dopo la salvezza e l'anno di ambientamento (da neopromosso) appena trascorso, ha voglia di continuare il suo percorso e centrare la seconda permanenza consecutiva in questa categoria.

Il ritorno

Con questi propositi, in mano a mister Vincenzo Bruni è stata data la rosa più competitiva possibile per quelle che erano le facoltà della società. C'era dunque ancora un colpo in canna e porta il nome di Domenico Defina. Un grande ritorno il suo dal momento che, alle spalle, ha una storia lunga e di fiducia reciproca, una storia d’amore che oggi finalmente trova il suo lieto fine.

Considerato uno dei più promettenti giovani santonofresi, dopo le varie esperienze nel settore giovanile della Vibonese, decide di cucirsi il giallorosso nel cuore, e dopo varie stagioni a suon di gol inizia il suo calvario: rottura del tendine d’Achille prima e crociato dopo lo tengono lontano dal calcio giocato per tre lunghi anni. Ma nel frattempo non ha perso l’amore per questi colori, per quella maglia, lottando dagli spalti insieme ai suoi compagni e trasmettendo quella grinta che infondeva anche in campo. Insomma, è come se non fosse mai mancato.

Ma oggi dopo un recupero lento e faticoso è arrivato il giorno del ritorno, con la società santonofrese che ritrova il suo leader dentro e fuori dal campo.