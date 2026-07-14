Il Pizzo non perde tempo e infiamma il proprio calciomercato estivo con un colpo di prospettiva e sicuro affidamento. La società napitina ha infatti annunciato ufficialmente il tesseramento di Gabriel Ivanov, difensore centrale classe 2007, che andrà a rinforzare il reparto arretrato della prima squadra per l'imminente stagione 2026/2027.

L’obiettivo del club è chiaro: resettare immediatamente la scorsa stagione, culminata con la scottante retrocessione dal campionato di Promozione B, e ripartire subito con il piede giusto nel prossimo torneo di Prima Categoria, costruendo una rosa solida, affamata e futuribile.

Un difensore moderno

Ivanov incarna alla perfezione l'identikit del difensore centrale moderno. Nonostante la giovanissima età, il calciatore vanta già un bagaglio di tutto rispetto: strutturato fisicamente, dominante nel gioco aereo e dotato di un'eccellente lettura tattica. Qualità, queste, affinate e sviluppate all'interno di settori giovanili importanti del territorio, avendo vestito le maglie di US Pizzo, Real Pizzo, Academy Lamezia e, non ultima, la prestigiosa esperienza nella formazione Primavera della Vibonese.

La sua straripante fisicità e un innato senso della posizione rappresenteranno due risorse fondamentali a disposizione dello staff tecnico per blindare la retroguardia.

Le parole del ds Vissicchio

A commentare con grande soddisfazione la riuscita dell'operazione è il Direttore Sportivo del club, Domenico Vissicchio, che ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto: «Cercavamo un profilo Under per la difesa che unisse fisicità, intelligenza tattica e forte senso di appartenenza. Gabriel incarna perfettamente l'identikit del difensore centrale moderno: forte nei duelli individuali e con una personalità già matura per la sua età. Averlo riportato a Pizzo ci garantisce un elemento di sicuro affidamento per il reparto arretrato. Siamo convinti che davanti al nostro pubblico saprà dimostrare tutto il suo valore erigendo un muro a difesa dei nostri colori».

Con questo innesto di spessore, il Pizzo lancia un segnale chiaro al campionato: la voglia di riscatto è tanta e le fondamenta della nuova stagione poggiano su talento, freschezza e una difesa pronta a diventare impenetrabile.