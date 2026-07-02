Adesso è ufficiale: Leonardo Viterbo è il nuovo allenatore del Pizzo. La società napitina ha sciolto le riserve, mettendo nero su bianco l'accordo che affida la guida tecnica della prima squadra a un profilo di assoluto spessore per la categoria. Si tratta della scelta ideale per quello che si preannuncia come l'anno zero del club, chiamato a resettare la mente dopo la cocente retrocessione dal campionato di Promozione B e a ripartire con ambizione in Prima Categoria.

Esperienza e ambizione per la rinascita

Viterbo non ha certo bisogno di presentazioni nel panorama del calcio dilettantistico calabrese. Il suo è un curriculum di tutto rispetto, arricchito dalle esperienze sulle panchine di Vigor Lamezia, Mangone, Decollatura, Juniores Pro Catanzaro e Promosport. Proprio alla guida di quest'ultima, nella passata stagione, il tecnico ha disputato un campionato di vertice, chiudendo la regular season al terzo posto e accarezzando il salto di categoria, sfumato soltanto nella finale playoff.

Oggi per lui inizia una nuova sfida: restituire entusiasmo a una piazza ferita ma vogliosa di riscatto.

Le prime parole del mister

Subito dopo la firma, il nuovo tecnico napitino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali, mostrando una grande carica: «Sono entusiasta e orgoglioso di sposare il progetto del Pizzo. Ho accettato subito perché la società ha le idee chiare. Vogliamo costruire un gruppo solido, dove i giovani siano protagonisti assoluti e abbiano lo spazio per crescere e dimostrare il loro valore. Ai tifosi prometto massimo impegno, fame e un'identità precisa in campo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i ragazzi».

Con la casella del mister finalmente colmata, il Pizzo può ora concentrarsi sulla costruzione della rosa da mettere a disposizione di Viterbo per l'inizio del ritiro pre-campionato.