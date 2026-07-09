Programmazione e pianificazione. Non sono solo due parole manifesto, ma la precisa linea guida del Sant'Onofrio che, muovendosi d'anticipo su tutta la concorrenza, ha già virtualmente chiuso la propria campagna acquisti in questa prima settimana di luglio. Un segnale di straordinaria organizzazione per il club giallorosso militante nel campionato di Prima Categoria, che ora potrà concentrarsi esclusivamente sul lavoro di campo per plasmare la nuova rosa.

Come nella migliore delle tradizioni, i fuochi d'artificio finali sono quelli che fanno più rumore. La società ha infatti ufficializzato l'ingaggio più atteso: il ritorno in maglia giallorossa del bomber vibonese Giuseppe Cannitello.

Un innesto di categoria superiore

L'accordo con Cannitello rappresenta un vero e proprio lusso per la Prima Categoria. Parliamo di un attaccante di assoluto spessore ed esperienza, abituato a palcoscenici ben più blasonati. Il passato in Promozione ed Eccellenza, rispettivamente con le maglie di Filogaso e Soriano. Un profilo inoltre da doppia cifra quasi costante, capace di fare reparto da solo.

Reduce da una stagione trascinante con il Laureana, dove è stato l'uomo chiave per il raggiungimento della salvezza.

Ambizione e idee chiare

Il fiuto del gol di Cannitello sarà da subito al servizio del tecnico Vincenzo Bruni. Con questo innesto si chiude una campagna trasferimenti condotta con intelligenza e tempestività dal management societario.

Il Sant'Onofrio lancia così un messaggio chiaro a tutto il campionato: la rosa è completa, i tempi sono stati rispettati e l'ambizione per la nuova stagione è supportata da una programmazione da categoria superiore.