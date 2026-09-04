Il Sant’Onofrio guarda al futuro e sceglie la linea verde per affrontare il prossimo campionato di Prima Categoria 2026/2027. La società ha deciso di puntare con decisione sul talento e sull'entusiasmo del territorio, aggregando otto giovani calciatori alla prima squadra per allestire una rosa competitiva e motivata.

La strategia nasce da una forte intesa tra la dirigenza e mister Vincenzo Bruni, intenzionati a creare un ambiente ideale per la maturazione tecnica e caratteriale delle nuove leve, integrandole con gli elementi di maggiore esperienza presenti in organico.

Le parole di mister Bruni

«Abbiamo deciso con la dirigenza di puntare molto sui giovani, per farli crescere in un ambiente motivante, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello competitivo. La nostra intenzione è creare una certa sinergia con il gruppo sotto il profilo del gioco. Questi ragazzi, accompagnati dai senatori della squadra, avranno la possibilità di giocare con la passione che li contraddistingue, divertendosi anche».

Le nuove leve giallorosse

Ecco i giovani convocati che prenderanno parte alla nuova stagione:

Portieri: Suppa Domenico, Mandaradoni Matteo

Difensori: Narciso Rocco, Rubino Gabriele, Cugliari Nicola

Centrocampisti: Battaglia Piergiorgio, Bruni Ottavio

Attaccanti: Malfitano Domenico

La preparazione atletica è già avviata da diversi giorni e il gruppo sta rispondendo con riscontri positivi sul campo. «Si capisce già che sono tutti ragazzi che vogliono fare e fare bene», ha aggiunto il tecnico, sottolineando l'importanza dell'atteggiamento nell'affrontare la concorrenza e le dinamiche dello spogliatoio. Il connubio tra l'energia delle matricole e la solidità dei senatori traccia così la rotta del Sant'Onofrio per la stagione alle porte.