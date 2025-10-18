Il Soriano-Fabrizia si è rilanciato dopo la prima vittoria in campionato, avendo battuto la Rossanese in occasione della quinta giornata di Eccellenza. Nulla però è stato fatto, perché la posizione di classifica rimane deficitaria e la salita è ancora ripida. Nel frattempo la società cerca di tamponare adesso che è in tempo e, di conseguenza, cerca aiuto al mercato annunciando un altro nuovo arrivo alla corte di mister tonino Figliomeni.

Lanciano si presenta

Rinforzato dunque il reparto difensivo rossoblù con l'ingaggio dell'ex Vigor Lamezia, Francesco Lanciano. Si tratta di un giovane classe 2005 cresciuto nel Settore giovanile del Catanzaro, in seguito l'esperienza nella già menzionata compagine vigorina con la quale, nella stagione passata, ha vinto proprio il campionato di Eccellenza.

Ecco le sue prime parole dopo l'approdo al club vibonese: «Arrivo in questa squadra con tante motivazioni e con tanta voglia di far bene. Spero di mettermi in mostra e di giocare il maggior numero possibile di partite. L’Ags Soriano Fabrizia è una bella realtà del calcio dilettantistico calabrese e sono contento di far parte di questo gruppo. Il ds Mimmo Varrà mi ha illustrato la validità del progetto e non ho avuto dubbi nell’accettare di affrontare questa nuova sfida».

Domenica ecco la partita esterna con la Paolana: «Andremo ad affrontare una delle squadre più forti e competitive del campionato. Ci attende un confronto impegnativo, ma stiamo lavorando per farci trovare pronti e per disputare un match all’altezza della situazione».