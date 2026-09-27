Una prestazione travolgente e tre punti fondamentali per sbloccarsi in campionato. Il 5-0 con cui il Pizzo ha travolto il Melito nell'anticipo della terza giornata di Promozione B lascia in dote non solo la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico, ma soprattutto una forte carica di entusiasmo. A tracciare la rotta al termine della gara è mister Viterbo, estremamente soddisfatto della risposta caratteriale e tattica fornita dai suoi ragazzi sul terreno dello stadio "Tucci".

La soddisfazione di Viterbo

Il tecnico napitino ha sottolineato come le premesse per una grande giornata fossero evidenti già nello spogliatoio: «Già prima della partita vedevo i ragazzi concentrati e non ho mai avuto dubbi sulla vittoria», ha dichiarato Viterbo a fine match. L'unica lieve contrazione emotiva si è vista soltanto nella fase centrale della prima frazione, subito dopo il gol dell'1-0 firmato all'esordio da Orrico: «Sull'1-0 c'è stata un po' di frenesia perché non avevamo segnato nelle due gare precedenti, ma sono contento della prestazione e dei giovani che sono subentrati».

Un blocco psicologico sciolto definitivamente ad inizio ripresa, quando i padroni di casa si sono trasformati in un fiume in piena. Favoriti dall'autogol ospite dopo appena sessanta secondi dal rientro in campo, i ragazzi di Viterbo hanno poi chiuso i conti tra il 14' e il 20' con la terza rete di Perri e la quarta firma ad opera di Scuticchio, prima del punto esclamativo finale messo a segno da Lo Preiato.

Iniezione di fiducia

Nonostante le cinque reti di scarto, l'allenatore ha mantenuto piedi per terra e rispetto per l'avversario: «Diciamo che è stata una bella partita dove è maturata la prima vittoria. Avevamo bisogno dei tre punti per prendere più fiducia e muovere la classifica. Dobbiamo prendere solo consapevolezza che siamo una buona squadra e possiamo solamente migliorare. Affrontavamo un avversario giovane ma organizzato».

Il successo casalingo deve ora servire da trampolino di lancio per il prosieguo della stagione. L'ottima risposta dei subentrati e la ritrovata vena realizzativa restituiscono al campionato un Pizzo consapevole dei propri mezzi, pronto a dare continuità al lavoro svolto in settimana: «Questa è un'iniezione di fiducia per affrontare le altre partite», ha concluso Viterbo.