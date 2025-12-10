Solamente due anni di esistenza, ma già con la strada di un veterano: l'Asd Mileto, inserita nel girone E (sezione di Gioia Tauro) del campionato di Seconda Categoria sta facendo la voce grossa e non ha alcuna intenzione di abbassare il ritmo.

L'Asd Mileto corre

Diciannove punti nelle prime otto giornate e con una sola sconfitta finora (quella inaugurale e di ambientamento contro la Melicucchese) con venti gol all'attivo. Dopo il salto dello scorso anno, avvenuto al secondo tentativo, la compagine biancorossa punta alla "doppietta" e neanche nascondendosi più di tanto.

"Intrusa" nel girone, dal momento che rientra nelle uniche due vibonesi (l'altra è il San Calogero) inserite in questo raggruppamento, la compagine miletese ha subito fatto intendere di voler recitare un ruolo da protagonista. Cinque vittorie consecutive finora e, in questo sprint finale del girone di andata, la squadra miletese potrebbe anche tentare la prima mini fuga stagionale a patto che batta le attuali ultime due della classe (Cspr e Real Taurianova) per chiudere poi con il big match contro lo Sport Palmi, attualmente seconda forza del torneo e a soli due punti dalla vetta.