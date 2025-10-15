Ufficiale l'ingaggio del terzino che in passato ha militato nel Soriano in Eccellenza e poi Amantea, Real Montepaone e Sporting Catanzaro Lido

Un solo punto nelle prime tre partite del campionato di Prima Categoria ma con ampi margini di miglioramento, considerando che sono solamente gli albori stagionali. La neopromossa Pol. Spilinga è in assestamento, in attesa di ingranare definitivamente. Ovviamente in questi primi 270 minuti tanti sono stati gli indizi che la società ha carpito e li ha utilizzati per cercare di puntellare una rosa già comunque competitiva.

Spilinga, arriva Ienco

In un mercato che non chiude mai, dunque, ecco che la dirigenza giallorossa con l'impegno del ds Gregorio Lopreiato, annuncia un altro colpo di mercato. Il club spilingese, infatti, ha annunciato l'ingaggio di Rocco Ienco. Un profilo sicuramente di esperienza e che vanta già pagine importanti nel suo percorso calcistico dilettantistico. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Montepaone, ha esordito giovanissimo in Prima Categoria con la prima squadra, mostrando da subito personalità e talento. La sua carriera lo ha visto poi protagonista con maglie importanti del panorama dilettantistico calabrese tra cui Soriano (in Eccellenza), Amantea, Sporting Catanzaro Lido e, nell’ultima stagione, ancora con il Montepaone, dove ha confermato le sue qualità in campo e fuori. Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo con questa squadra portando in dote leadership, esperienza e grande voglia di mettersi a disposizione del gruppo. Probabile il suo esordio già domenica, nel derby tutto vibonese contro il Sant'Onofrio.