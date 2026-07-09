La nuova stagione della Stella Mileto si apre con un clamoroso uno-due che accende l'entusiasmo della piazza. La compagine militante nel campionato di Prima Categoria ha iniziato a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta: nessun annuncio di calciomercato per ora, ma una vera e propria rivoluzione nei quadri dirigenziali e tecnici che traccia la linea per una nuova ed entusiasmante era biancorossa.

Sharon Muzzopappa è la nuova Presidente

Il primo, storico annuncio riguarda il vertice societario. Sharon Muzzopappa assume ufficialmente la carica di Presidente della Stella Mileto. Donna determinata, appassionata e con una visione moderna dello sport, Sharon è pronta a guidare il club verso sfide ambiziose senza mai perdere il contatto con le proprie radici.

Il suo non è un nome qualunque: Sharon è infatti la nipote del mitico e indimenticato Presidente Saverio Muzzopappa, l’uomo che ha reso grande la Stella Mileto lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Più che un semplice passaggio di testimone, si tratta di un romantico ritorno al futuro: con coraggio, ambizione e un viscerale amore per questi colori, la nuova presidentessa è pronta a scrivere una nuova pagina di una storia di famiglia che si ripete.

Torna "a casa" mister Marturano

Parallelamente alla svolta societaria, la Stella Mileto ha sciolto le riserve sulla guida tecnica affidando la panchina a Michele Marturano.

Il profilo del nuovo mister risponde perfettamente all'identikit cercato dal club: profondo conoscitore del calcio vibonese; bagaglio tecnico importante maturato in categorie superiori; uomo di campo e di sani principi, Marturano ha già indossato con orgoglio e da protagonista la maglia della Stella Mileto in passato.

Con questa doppia mossa strategica, la Stella Mileto lancia un messaggio chiaro alle rivali: la programmazione per la prossima stagione è partita, nel segno della tradizione e con gli occhi decisamente rivolti al futuro.