Due anni di vita, due promozioni consecutive in bacheca partendo dalla Terza Categoria e una fame di vittorie che non accenna a placarsi. L’Asd Mileto si appresta a vivere una stagione storica, quella del debutto in Prima Categoria, e lo fa accendendo i motori con una scelta di cuore, continuità e competenza.

Nelle ultime settimane attorno ai colori biancorossi si era rincorsa una fitta serie di voci: dalle ipotesi di fusione con l'altra realtà cittadina, la Stella Mileto (anch'essa militante nello stesso campionato), fino ai rumors su una totale riorganizzazione della dirigenza. Alla fine, però, a parlare sono i fatti. E il fatto più rilevante si chiama Saverio Vangeli, ufficialmente nominato nuovo timoniere della prima squadra.

Una sfida "in famiglia"

Per mister Vangeli si tratta di un passaggio da Mileto… a Mileto. Nell'ultima stagione, infatti, il tecnico ha guidato proprio la Stella Mileto. Un professionista stimato che non si sposta di un millimetro dal proprio territorio, di cui è originario, accettando un’altra suggestiva sfida "interna".

«La società ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra a un uomo che rappresenta esperienza, competenza e valori umani - si legge nella nota ufficiale diffusa dal club - Saverio Vangeli è il nuovo allenatore dell’Asd Mileto. Un tecnico che non ha bisogno di molte presentazioni, da anni protagonista sui campi della Prima Categoria e conosciuto per la sua umiltà e la capacità di creare gruppi uniti».

Un matrimonio che s'aveva da fare

Quello tra Vangeli e l'Asd Mileto è un destino che si compie con qualche anno di ritardo. Come rivelato dalla stessa dirigenza, i primi contatti erano avvenuti già all'alba del progetto calcistico, quando la squadra muoveva i primissimi passi in Terza Categoria. All'epoca le strade non riuscirono a incrociarsi, ma oggi, con il club sbarcato nel calcio che conta, "è arrivato il momento giusto".

La piazza risponde con entusiasmo: l'ingaggio di un "figlio di Mileto", stimato dentro e fuori dal rettangolo di gioco, è il miglior biglietto da visita per un campionato che si preannuncia infuocato. I preparativi sono ufficialmente iniziati.