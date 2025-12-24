La compagine napitina ha sciolto le riserve sulla panchina, trovando l'accordo con l'ex allenatore di Sp. Catanzaro Lido e Guardavalle

Era nell'aria già da qualche giorno e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Massimiliano Brasile è il nuovo allenatore dell'Asd Pizzo. Insieme al 2025, dunque, la compagine napitina vuole lasciarsi alle spalle anche una prima metà di stagione alquanto complicata che l'ha vista incastrata nella zona play out del campionato di Promozione B.

La scelta

La scelta è ricaduta, appunto, su un profilo preparato come dimostra il suo curriculum: esperienze nel professionismo con la Primavera 2 del Crotone, poi l'esordio in Promozione sulle panchine di Sporting Catanzaro Lido e Guardavalle. Insieme a Brasile, ecco anche il suo staff tecnico composto da Alessandro Giorgio, preparatore atletico (reduce dall’ultima stagione in Eccellenza con Isola Capo Rizzuto). Contestualmente, la dirigenza ha reso nota l'avvenuta interruzione consensuale del rapporto con il preparatore atletico Danilo Esposito. Insomma, parte un altro capitolo in casa napitina, con l'ambizione e la voglia di fare un girone di ritorno di alto livello e raggiungere così la salvezza. Queste due settimane di pausa serviranno al nuovo allenatore per conoscere meglio la squadra e trovare subito la quadra giusta.