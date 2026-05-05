Un'altra stagione sportiva è ormai agli sgoccioli e, come accade ogni anno, il termine del campionato in casa sant'Onofrio coincide anche con l'avvio della nuova programmazione che vedrà tutte le categorie ai nastri di partenza: dalla prima squadra alla categoria Piccoli Amici. Il punto da cui ripartire, innanzitutto, è quello di tornare a casa allo stadio Rizzo, dove i lavori di posa del manto in erba artificiale di ultima generazione sono ormai in via di conclusione, come ha garantito lo stesso sindaco santonofrese e con data di termine entro il prossimo 30 giugno.

Programmazione già in atto

Nel frattempo si lavora anche per quel che riguarda i settori giovanili, come testimonia la società in un comunicato: «Prima della conclusione della stagione sportiva corre l’obbligo di ringraziare le Amministrazioni Comunali di Vibo Valentia, di Filogaso e di Maierato e i rispettivi gestori degli impianti sportivi, perché negli ultimi anni hanno permesso ai santonofresi di portare avanti le attività della prima squadra e di tutte le categorie del settore giovanile. Gli allenamenti continueranno fino a fine giugno e con i passaggi degli atleti più grandi alle categorie successive. La Scuola Calcio riconosciuta di Secondo Livello dalla Figc continua a centrare gli obiettivi prefissati, in termini di crescita dei giovani atleti sia tecnica che fisica, ma, soprattutto, consolida da una parte gli aspetti educativi e dall’altra quelli sociali. La cifra è data dai continui riconoscimenti ottenuti sul campo con i premi disciplina consegnati dal Comitati LND, che ogni anno gratificano l’attenzione e la cura che i nostri Tecnici: abilitati UEFA A-B-C, abilitati ad allenare i portieri, laureati in Scienze Motorie e in Managment dello sport, Collaboratori tecnici, Responsabili di categoria, Dirigenti sportivi».

Valorizzazione giovani

Salvezza ottenuta con una giornata di anticipo nel campionato di Prima Categoria e un settore giovanile che sta crescendo: «La programmazione iniziale della Prima Squadra - spiega la società - ha visto pienamente raggiunti tutti gli obiettivi prefissati: mantenimento della categoria, impiego dei calciatori locali (su una rosa ampia di 33 atleti, ben 25 sono del posto), valorizzazione dei giovani provenienti dal settore giovanile e di quelli del posto, che negli ultimi anni erano stati tesserati per altre società. Nella rosa erano presenti inoltre dieci Under (dal 2007 al 2009, dunque almeno tre anni sotto il limite imposto dalla Lega per i Classe 2005). Tutti gli Under hanno fatto il loro esordio in Prima Squadra, contribuendo in maniera costante e in pianta stabile al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Il settore giovanile

La Società per la prossima stagione sportiva prevede ulteriori obiettivi: la possibilità, ovvero di formare la categoria Juniores e partecipare al campionato regionale della Figc, completando così tutte le categorie del Settore Giovanile. Con tale finalità, la Società ha programmato un nuovo ciclo di lavoro tecnico, che inizierà il prossimo 12 maggio al campo sportivo di Maierato con sedute di allenamento specifiche per giovani calciatori con una fascia di età che va dai Classe 2006 (in ottica Prima Squadra) al 2007/2010 (in ottica Prima Squadra e Juniores). Potranno partecipare alle sedute di allenamento sia i giovani già tesserati sia quelli non tesserati. Tra le figure di riferimento: il Responsabile delle Attività Agonistiche Domenico Menniti e il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Vincenzo Bruni.