Il clima campionato è già iniziato e non solo con l’inizio della Coppa Italia Dilettanti, ma anche con quello di Serie D. nella giornata di lunedì, inoltre, sono stati stilati anche i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione (A e B) che inizieranno entrambi domenica. Con l’avvento di ottobre, poi, prenderanno il via anche quelli di Prima, Seconda e Terza Categoria. Nel frattempo le squadre coinvolte in queste categoria stanno ancora scandagliando il mercato per cercare di rinforzare le proprie rose e, a tal proposito, nel territorio vibonese c’è ancora tanto movimento.

Un tropeano per il Tropea

Nelle ultime ore diverse sono state le trattative di mercato e tra le più attive ci sono Tropea e Fulmine Sorianello.

Per quanto riguarda la squadra in riva alla Costa degli dei, c’è innanzitutto un campionato di Seconda Categoria da affrontare dopo la vittoria di quello di Terza. Un’estate in cui la società tropeana non ha lasciato nulla al caso e costruendo una rosa che sappia affrontare la stagione. Tanti i volti nuovi e l’ultimo, in ordine di tempo, porta il nome di Giuseppe Surace. Un acquisto non solo che va a rinvigorire l’organico, ma è soprattutto un segnale di attaccamento dal momento che si tratta di un tropeano doc. Giovane, motivato e figlio d’arte, è pronto a seguire le orme di famiglia portando sul campo passione e determinazione. Con la sua voglia di mettersi in gioco, sarà un valore aggiunto per il gruppo.

Un difensore per la Fulmine Sorianello

Un’estate in copertina anche per la Fulmine Sorianello, costituita pochissimi mesi fa, ma già pronta a partire col botto. Il club sorianellese avvierà la propria storia calcistica dal prossimo campionato di Terza Categoria, ma già dal mercato svolto ha mandato un segnale chiaro alle antagoniste: per i vertici c’è da fare i conti con la squadra allenata da mister Corona. Innesti di esperienza e dal valore di Enzo Nesci, tanto per citarne uno, ma anche giovani validi e che conoscono la categoria. Un organico di spessore dunque e rafforzato, nelle ultime ore, da un altro arrivo: Francesco Palamara. Si tratta di un difensore centrale trentunenne che in passato ha calcato questi campi. Adesso torna nel rettangolo di gioco per dare il suo contributo alla causa: fisico e difficile da superare, come i difensori più arcigni, garantirà la sua esperienza insieme agli altri compagni di reparto.