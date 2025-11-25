Continuano i cambiamenti all'interno del Soriano Fabrizia, squadra militante nel campionato di Eccellenza che, dopo i due play off consecutivi, sta annaspando più del previsto in questa prima metà di stagione essendo impelagata nella zona play out. Nelle ultime settimane tanti sono stati gli scossoni, a partire dal cambio di allenatore e passando al via vai di giocatori che hanno rinnovato l'organico con l'intento di rafforzarlo.

La decisione

Gli scossoni però non sono stati solamente in campo ma anche a livello dirigenziale, dal momento che nelle scorse ore ha annunciato le proprie dimissioni il direttore tecnico Mimmo Vissicchio. Arrivato lo scorso anno, il dirigente aveva contribuito a dare una grossa mano alla società, fino a divenire parte integrante del progetto rossoblù. Nelle scorse ore, però, la decisione annunciata da lui stesso: «Alla cara società, ai calciatori, allo staff tecnico e ai meravigliosi tifosi comunico la mia decisione di rassegnare, con effetto immediato, le dimissioni dal mio incarico, a causa di sopraggiunti e improrogabili impegni personali. È stata una decisione difficile ma, al momento, rappresenta l'unica possibile».

E poi i saluti, sempre col garbo che lo ha contraddistinto finora: «Voglio ringraziare di cuore tutti i calciatori per l'impegno e la passione dimostrati, lo staff per la dedizione e la professionalità, e i tifosi per l'incredibile supporto e amore incondizionato che non è mai mancato. Per il futuro auguro tutto il meglio, e spero con tutto il mio cuore che la società possa raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissata».