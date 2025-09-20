Vibo si arricchisce di un'altra realtà sportiva, in questo caso calcistica, che andrà ad animare ulteriormente l'ormai iniziata stagione sportiva della provincia: ufficiale infatti la nascita dell'Asd Atletico Vena 2025. Istituita dunque da pochissimo tempo, il club vibonese scriverà le sue primissime pagine sportive dal campionato di Terza Categoria che inizierà tra circa un mese.

L'augurio di Garrì

Un progetto sportivo e sociale per la comunità insomma, volto ad accogliere e a includere i giovani del territorio e non solo.

Non è solo un progetto calcistico, e ciò lo si intuisce soprattutto dalle parole di Alex Garrì, giocatore e portavoce della squadra, che ha sottolineato il valore sociale del progetto: «Tutto è nato dal desiderio di ridare energia e unità alla nostra comunità. Non è stato facile, ma grazie all’impegno di tutti e alla determinazione del gruppo siamo riusciti a trasformare un sogno in realtà. Un ringraziamento speciale alla dirigenza, guidata dal presidente Sandro Baldo, una guida forte e sempre presente, e agli sponsor la cui fiducia e sostegno concreto hanno reso possibile la nascita della squadra».

Passione e appartenenza

Un progetto appena nato, ma consapevole delle difficoltà gestionali: il paese, infatti, non dispone di strutture sportive proprie. Una mancanza che rischiava di comprometterne la partenza: «L’auspicio - all'unanimità la dirigenza - è che la politica locale possa intervenire in futuro per dare alla comunità impianti adeguati e funzionali. Nel frattempo, l’Atletico Vena ha potuto contare sulla disponibilità e generosità di due società amiche, il Piscopio e il San Costantino, che hanno concesso l’utilizzo delle loro strutture e a cui va un sentito ringraziamento».

Sul piano sportivo, l’Atletico Vena si presenta con un nucleo di calciatori locali, cresciuti insieme e uniti da passione e senso di appartenenza. Accanto a loro, però, spicca anche l’innesto di giocatori con esperienza in categorie superiori, alcuni dei quali provenienti anche da fuori, che hanno deciso di sposare il progetto portando qualità, mentalità vincente e ulteriore valore tecnico.

La guida tecnica sarà affidata a Umberto Monteverdi, figura di esperienza e carisma, già apprezzato sia come giocatore che come allenatore, garanzia di serietà e competenza. Un nuovo capitolo calcistico è pronto a sbocciare.