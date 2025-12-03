Un oblio calcistico che durava da oltre sei anni e che adesso è pronto a rivedere la luce. Il territorio di Filandari potrebbe presto riabbracciare lo sport e, nello specifico, il calcio.

Nuova alba calcistica

Sembra ormai ufficiale infatti il ritorno della squadra sportiva Asd Filandari, risvegliatasi da un sonno sportivo che durava appunto dal lontano 2019. La fondazione della Società risale al 2008 e, per i successivi 11 anni, la squadra aveva partecipato a numerosi campionati provinciali e attività di settore giovanile.

Nella stagione in corso, infatti, il comune filandarese non ha una compagine sportiva e proprio per questo un gruppo storico di amici e sostenitori ha deciso di rimboccarsi le maniche per una nuova alba sportiva annunciando, fin da subito, il ritorno dei colori biancorossi e dello storico scudetto distintivo della passata e recente storia. Il progetto prevede fin da subito aggregazione e fini sociali, con l'ambizione di riportare il calcio dilettantistico a Filandari e nelle sue frazioni.

C'è già l'intesa con un allenatore qualificato e in grado di allestire una rosa competitiva per il prossimo anno e, inoltre, il 2026 vedrà la neo-dirigenza partecipe in attività sociali inerenti allo sport e alla salute. Imminente anche una campagna di tesseramento e informazione.