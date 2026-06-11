Se si vuole continuare un percorso vincente, allora servono basi solide e lungimiranti. Dopo la storica promozione al prossimo campionato di Seconda Categoria, la Fulmine Sorianello si è già messa in moto nella pianificazione della prossima annata, in cui la compagine giallorossa vorrà ancora essere protagonista. Un'etichetta di neopromossa e/o matricola ma, come ha già dimostrato nell'ultimo anno sportivo, questi termini sono solo pregiudizi presto smentiti.

Doppio rinnovo

La dirigenza giallorossa sta facendo sul serio e, prima di operare completamente sul mercato, si sta tenendo stretti i tasselli fondamentali della rosa. Si è iniziato dal leader indiscusso, e capitano, Enzo Nesci e si sta proseguendo in questi giorni.

Doppio rinnovo in casa Fulmine Sorianello che, nelle ultime ore, ha annunciato i prolungamenti di Vivì Carchidi e Bruno Inzillo. Se c'è una squadra che non ha bisogno di un attaccante è proprio quella delle Preserre, dal momento che Carchidi rappresenta un valore aggiunto e un "lusso" per queste categorie. Ben 24 i gol segnati nell'ultima stagione (vice-capocannoniere), imponendosi come principali artefici del primo posto in classifica del club. Insieme a lui, da segnalare anche il rinnovo del già menzionato Inzillo, impetuoso terzino di spinta che offre velocità e dinamismo. Sa fare sia l'esterno di copertura che di spinta, e anche con qualità. Insomma, altri due tasselli in vista del prossimo cammino: quello 2026/27.