Se si vuole continuare un percorso vincente, allora servono basi solide e lungimiranti. Dopo la storica promozione al prossimo campionato di Seconda Categoria, la Fulmine Sorianello si è già messa in moto nella pianificazione della prossima annata, in cui la compagine giallorossa vorrà ancora essere protagonista. Un'etichetta di neopromossa e/o matricola ma, come ha già dimostrato nell'ultimo anno sportivo, questi termini sono solo pregiudizi presto smentiti.

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Dilettanti, bomber Enzo Nesci blocca la clessidra del tempo: ufficiale il rinnovo con la Fulmine Sorianello

Vincenzo Primerano
Dilettanti, bomber Enzo Nesci blocca la clessidra del tempo: ufficiale il rinnovo con la Fulmine Sorianello

Doppio rinnovo

La dirigenza giallorossa sta facendo sul serio e, prima di operare completamente sul mercato, si sta tenendo stretti i tasselli fondamentali della rosa. Si è iniziato dal leader indiscusso, e capitano, Enzo Nesci e si sta proseguendo in questi giorni.

Doppio rinnovo in casa Fulmine Sorianello che, nelle ultime ore, ha annunciato i prolungamenti di Vivì Carchidi e Bruno Inzillo. Se c'è una squadra che non ha bisogno di un attaccante è proprio quella delle Preserre, dal momento che Carchidi rappresenta un valore aggiunto e un "lusso" per queste categorie. Ben 24 i gol segnati nell'ultima stagione (vice-capocannoniere), imponendosi come principali artefici del primo posto in classifica del club. Insieme a lui, da segnalare anche il rinnovo del già menzionato Inzillo, impetuoso terzino di spinta che offre velocità e dinamismo. Sa fare sia l'esterno di copertura che di spinta, e anche con qualità. Insomma, altri due tasselli in vista del prossimo cammino: quello 2026/27.