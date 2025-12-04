Un Nuova Ada che st stentando in questo campionato di Prima Categoria, con quattordici punti nelle prime dieci giornate disputate e con la griglia play off attualmente lontana ma non irraggiungibile. La compagine delle preserre, inoltre, viene da due sole vittorie nelle ultime nove giornate: un andamento che non collima certamente con le aspettative pre stagionali.

Cambio in panchina

La sconfitta interna di domenica scorsa nel derby contro la Stella Mileto è stato infine il punto di partenza di un effetto domino che si sta ripercuotendo in questi giorni. Ufficiale la fine del matrimonio sportivo tra il Nuova Ada e il tecnico Pino Zungri, con la dirigenza che nelle scorse ore ne ha annunciato l'esonero dello stesso. Mancherebbe infatti solo il nero su bianco ma, di fatto, i vertici societari sono già alla ricerca del possibile sostituto in panchina. L'imminente avvento del mercato invernale, inoltre, può venire in aiuto al club vibonese per cercare di limare qualche lacuna di organico e riprendere così la propria corsa verso gli obiettivi sperati La priorità, però, attualmente rimane la scelta dell'allenatore dopo l'allontanamento dello stesso Zungri.