Lo Spilinga si sta attrezzando per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Seconda Categoria. La dirigenza giallorossa è al lavoro senza sosta per consegnare a mister Rombolà una rosa competitiva e pronta a ripartire con entusiasmo e determinazione.

Doppio colpo

A testimonianza delle grandi ambizioni del club, nelle ultime ore è stato ufficializzato un doppio colpo di mercato che alza notevolmente il livello tecnico della squadra: Antonio Carone e Nicola Restuccia.

Per Carone si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Il giovane portiere, già ben noto all'ambiente, torna a vestire la maglia giallorossa portando tra i pali doti di affidabilità, grinta ed esperienza maturata sul campo.

In avanti arriva invece l'innesto di Restuccia, rinforzo destinato ad arricchire il reparto offensivo. L'attaccante garantisce alla manovra di mister Rombolà un mix di tecnica, dinamismo, tanta grinta e un innato fiuto del gol. Due tasselli fondamentali per regalare ai propri tifosi una stagione di vertice.