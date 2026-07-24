Non c'è tempo per i rimpianti in casa Nuova Ada. Dopo la scossa assestata dall'addio con l'ormai ex tecnico Diego Surace, la dirigenza rossoblù ha dimostrato reattività e visione, muovendosi a ritmi serrati nel pieno della campagna acquisti estiva per assicurarsi una guida salda e d'esperienza.

Il nome per il rilancio è arrivato a stretto giro di posta: Giorgio Addesi è ufficialmente il nuovo allenatore della Nuova Ada.

Un profilo di esperienza e determinazione

Tecnico preparato, determinato e con un bagaglio significativo nel panorama del calcio dilettantistico, mister Addesi è stato individuato come l'uomo giusto al posto giusto. La scelta è il frutto di un confronto sinergico e approfondito tra i vertici societari e il Direttore Sportivo Gregorio Lopreiato, che hanno individuato nel nuovo mister la figura ideale per dare continuità e, allo stesso tempo, un forte impulso al progetto sportivo.

A fare la differenza è stata la totale sintonia emersa fin dai primi colloqui: Addesi ha sposato appieno gli obiettivi, le ambizioni e i valori del club in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

Le basi del nuovo corso rossoblù

Il compito affidato a mister Addesi sarà chiaro e ambizioso: plasmare una squadra organizzata, combattiva e capace di lottare su ogni pallone, portando in campo con orgoglio i colori sociali della Nuova Ada. I pilastri su cui poggerà il nuovo corso tecnico sono già stati definiti: lavoro duro e disciplina quotidiana sul campo e forte senso di appartenenza alla maglia.

Con l'arrivo del nuovo pilota sulla panchina rossoblù, la macchina organizzativa della Nuova Ada entra ora nel vivo: il mercato estivo può finalmente accendersi attorno alle indicazioni tattiche di mister Addesi, pronto a iniziare questa nuova avventura con la grinta che lo contraddistingue.