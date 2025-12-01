Nella capitale si è tenuta sabato e domenica la competizione che ha visto trionfare il giovane atleta dell'Asd SnatchBox, che si è portato a casa ben tre medaglie d’oro

È vibonese il neo campione italiano under 15 di Pesistica, categoria 98+ kg. Si chiama Lorenzo Pesce e alla competizione nazionale che si è svolta sabato e domenica a Roma, ha conquistato ben tre medaglie d’oro imponendosi sugli altri atleti provenienti da ogni angolo d’Italia.

Il giovanissimo di Jonadi, dell'Asd SnatchBox e allenato da Emanuele Prestifilippo, si è distinto negli esercizi dello Strappo dello Slancio e nel Totale prendendosi così di diritto il titolo di campione italiano e confermando la capacità della piccola società di poter fare grandi cose e continuare sulla strada già tracciata dalla punta di diamante Simone Abati, già atleta della Nazionale italiana.

C’è da dire che ai Campionati italiani U13/15 di Pesistica olimpica, che si sono svolti sotto l'egida della Fipe (Federazione italiana pesistica), la Calabria è stata rappresentata egregiamente portando a casa un bel bottino di medaglie, sia nelle categorie femminili che in quelle maschili. Nella categoria U13 femminile Beatrice Falzia per l'Asd Rogolino di Reggio Calabria ha conquistato l'argento con la soddisfazione di portare a casa la coppa come miglior Sinclair. Marica Mangiarano ha conquistato l'oro e il titolo di campionessa italiana pur non essendo nelle migliori condizioni, dimostrando le sue infinite potenzialità. E ancora Mario Margiarano ha portato a casa un argento, così come Giovanni Scigliano, Angelo Scilla un bronzo nell'esercizio dello strappo. Paolo Spanò dell'Asd Jolly Roger di Reggio Calabria è invece campione italiano nella categoria 56 kg.