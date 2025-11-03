Mister Giuseppe Crucitti rianima il Soriano Fabrizia. Buona la prima per il tecnico sulla panchina del club rossoblù dal momento che, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Eccellenza, torna vincitore dalla trasferta in casa della blasonata Reggioravagnese. Al termine dei novanta minuti il tabellino dice 1-3 grazie alla doppietta di Florez e al calcio piazzato di Dragan. Solo per le statistiche la rete di Luis Simigliani, che trasforma un altro penalty nei minuti finali. La classifica ancora non sorride, ma un primo segnale c'è stato.

Buona la prima

Ecco le parole dello stesso Crucitti (foto presa dalla pagina social del club) nel post gara, ai microfoni ufficiali del club: «Io credo che la differenza l'abbia fatta l'atteggiamento che, peraltro, avevo già riscontrato martedì scorso. Abbiamo fatto cinque sedute immersive e con i ragazzi che sono stati attenti e partecipi. Insomma, grande atteggiamento al cospetto di una Reggioravagnese che è e rimane un'ottima squadra. A parte i singoli episodi che hanno fatto la differenza, però, i ragazzi hanno dato il massimo».

Più che la prestazione, era da recuperare la mentalità: «In questa settimana - continua Crucitti - ho lavorato soprattutto sull'aspetto mentale perché la squadra non merita la classifica che ha attualmente, ma non possiamo guardare la graduatoria adesso, bensì solo le prossime partite che saranno tutte difficili. Se siamo bravi a continuare su questa falsa riga, allora ci toglieremo grandi soddisfazioni».