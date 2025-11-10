Lo spiraglio di luce visto settimana scorsa, con la vittoria in casa della Reggioravagnese, era solo una mera illusione dal momento che per la guarigione definitiva il Soriano Fabrizia deve ancora pedalare. La formazione rossoblù cade infatti malamente in casa della Palmese per 3-0, in occasione del nono turno del campionato di Eccellenza, e rimane in piena zona play out dietro solo a Gioiese, Cittanova e Castrovillari che sono comunque squadra in profonda difficoltà.

La rabbia di Varrà

Sicuramente tanta rabbia dopo il ko in terra palmisana, e lo si intuisce dalle parole del direttore sportivo Mimmo Varrà: «Adesso la misura è colma, a Palmi abbiamo offerto una prova inqualificabile».

Ecco dunque il pensiero (duro) del ds: «Volevo evitare di fare rivoluzioni, ma evidentemente il messaggio non è stato recepito. Non ho costruito io questo organico. Io sono stato chiamato per rimediare e potete starne certi che lo farò, ma a modo mio. Qualche calciatore è già arrivato e altri sono in dirittura d’arrivo. La società sta facendo sacrifici enormi e non merita queste mortificazioni. E lo stesso vale per i nostri sostenitori. Non accetto più di vedere gente che cammina in campo. Non voglio più mezze figure, bensì calciatori che lottano e che sudano per la maglia. Alla luce di ciò «i calciatori sono tutti convocati per lunedì alle 14.30. Ci saranno provvedimenti drastici e mirati».