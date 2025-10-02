Un inizio senz'altro in salita per il Soriano-Fabrizia che, nelle prime tre giornate del campionato di Eccellenza, ha racimolato un solo punto in classifica e un attuale penultimo posto. Nessun allarmismo, certo, anche perché sono ancora i primissimi chiarori di stagione ma è pur vero che la situazione deve essere subito presa di petto e invertire immediatamente il trend.

Doppio innesto

Esagerato chiamarla rivoluzione, ma è certamente un segnale forte poiché, dopo sole tre giornate, è già intenso il traffico di via-vai all'ombra dello stadio A. Primerano. Due, innanzitutto, i nuovi arrivi per rinforzare la rosa e portare una scossa all'interno dello spogliatoio: Ion Dragan e Nicolas Lopez.

Dragan ha già fatto il suo debutto in rossoblù, domenica contro la Virtus Rosarno, giocando 42 minuti complessivi. Inoltre è una vecchia conoscenza del calcio calabrese dal momento che ha vestito, nel recente passato, le maglie di Paolana e Cotronei. Si tratta di un centrocampista centrale, classe 1996. Il ventinovenne vanta innanzitutto una lunga trafila in Moldavia, suo paese di origine, vestendo le maglie di Csf Speranta, Milsami e Sfîntul Gheorghe Suruceni. Per lui una parentesi in Grecia con il Nea Artaki.



Scalpita in attesa di debutto invece Nicolas Lopez, difensore centrale classe 1999. Il ventiseienne proviene dal Libertador FC ed è alla prima esperienza in Italia. Ecco le sue prime parole dopo la firma in rossoblù: «Arrivo con tantissima voglia di far bene, di portare il Soriano Fabrizia sempre più in alto, di fare qualche gol, accumulare esperienza e dare tutto per questa maglia, in un club che mi ha accolto nel migliore dei modi. Sono a disposizione del tecnico e dello staff e al servizio della squadra». Il prossimo impegno è fissato per domenica, in casa del Brancaleone appaiato a un punto.