Prima vittoria stagionale ancora rimandata per il Soriano Fabrizia che, in occasione della terza giornata del campionato di Eccellenza, cade anche contro la Virtus Rosarno e rimane penultima in classifica (Castrovillari ultimo ma con -7 punti) a quota un punto. Al termine dei novanta minuti il tabellino dice 1-2 in favore della formazione amaranto con la rete a fine primo tempo di De Marco e quella, a tempo scaduto, dell'ex Saverio Staropoli. In mezzo il momentaneo pareggio di Florez.

Rammarico e rabbia

C'è tanto rammarico e tanta rabbia nelle parole del tecnico rossoblù, Tonino Figliomeni, per una sconfitta a suo modo di vedere severa: «Obiettivamente prendere gol a fine primo tempo e poi in pieno recupero dopo aver perso una palla nostra da metà campo è allucinante. Dispiace tantissimo perché i ragazzi hanno fatto una partita splendida e chi ha visto la gara è d'accordo sul fatto che usciamo dal campo sconfitti immeritatamente».

Insomma, c'è ancora tanto da limare ma si sa già da dove ripartire: «C'è ancora da lavorare e bisogna necessariamente migliorare alcune cose. Innanzitutto, però, bisogna ripartire da questa grande prestazione anche se già in settimana avevo visto i ragazzi lavorare in una determinata maniera. A breve arriveranno anche altri calciatori, perché ancora siamo un cantiere aperto, ma c'è rammarico per i sacrifici che sta facendo la società. Ci meritiamo più di quanto raccolto». Per i rossoblù adesso c'è la trasferta in casa del Brancaleone.