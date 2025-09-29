Il tecnico rossoblù dopo il ko interno contro la Virtus Rosarno: «Dobbiamo ripartire da questa grande prestazione offerta»
Prima vittoria stagionale ancora rimandata per il Soriano Fabrizia che, in occasione della terza giornata del campionato di Eccellenza, cade anche contro la Virtus Rosarno e rimane penultima in classifica (Castrovillari ultimo ma con -7 punti) a quota un punto. Al termine dei novanta minuti il tabellino dice 1-2 in favore della formazione amaranto con la rete a fine primo tempo di De Marco e quella, a tempo scaduto, dell'ex Saverio Staropoli. In mezzo il momentaneo pareggio di Florez.
Rammarico e rabbia
C'è tanto rammarico e tanta rabbia nelle parole del tecnico rossoblù, Tonino Figliomeni, per una sconfitta a suo modo di vedere severa: «Obiettivamente prendere gol a fine primo tempo e poi in pieno recupero dopo aver perso una palla nostra da metà campo è allucinante. Dispiace tantissimo perché i ragazzi hanno fatto una partita splendida e chi ha visto la gara è d'accordo sul fatto che usciamo dal campo sconfitti immeritatamente».
Insomma, c'è ancora tanto da limare ma si sa già da dove ripartire: «C'è ancora da lavorare e bisogna necessariamente migliorare alcune cose. Innanzitutto, però, bisogna ripartire da questa grande prestazione anche se già in settimana avevo visto i ragazzi lavorare in una determinata maniera. A breve arriveranno anche altri calciatori, perché ancora siamo un cantiere aperto, ma c'è rammarico per i sacrifici che sta facendo la società. Ci meritiamo più di quanto raccolto». Per i rossoblù adesso c'è la trasferta in casa del Brancaleone.