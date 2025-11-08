Inizia un altro week end all’insegna calcio dilettantistico. La settimana, però, è stata altamente frenetica soprattutto per quel che riguarda il mercato che ha regalato diversi movimenti, nonostante manchi ancora almeno un mese e mezzo all'inizio della finestra invernale.

Nuovo innesto per il Soriano Fabrizia

L'ultima (cronologicamente) a muoversi è il Soriano Fabrizia che deve risalire assolutamente la china vista la delicata posizione di classifica. Con l'arrivo di mister Crucitti tante cose sono cambiate e, di conseguenza, soprattutto le idee tattiche. Mercato in fermento dunque in casa rossoblù come testimonia il nuovo arrivato: Vilson Nikolli. Si tratta di un esterno mancino, classe 2004 a Martina. Il ventunenne è cresciuto nel settore giovanile dell’Esperia e in seguito ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi con il Polimnia, con cui vince il campionato di Promozione. Il calciatore è reduce dalle esperienze, entrambe in Serie D, con le maglie di Martina e Brindisi.

Ecco le parole del ds Varrà: «Ritengo di aver messo a disposizione del tecnico Crucitti un ottimo prospetto di cui si dice un gran bene. Vilson ci darà una grossa mano di aiuto. Il fatto di aver preso un calciatore proveniente dalla Serie D conferma le intenzioni dell’Ags Soriano Fabrizia. Non è questa la posizione di classifica che ci appartiene, ma si lavora per rimediare agli errori compiuti in precedenza».

Ecco invece le prime parole del calciatore: «Il pressing del ds Varrà è stato asfissiante e poi tutti mi hanno parlato bene dell’Ags Soriano Fabrizia e della serietà e solidità del club. Sono qui per fare bene e mi metto a disposizione del tecnico e dello staff».