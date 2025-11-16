Il Soriano Fabrizia si riprende dalla cocente sconfitta di Palmi di una settimana fa, per 3-0, e torna alla vittoria stavolta davanti ai propri tifosi. A farne le spese è stata una Gioiese comunque sia caparbia e mai doma ma che alla fine ha dovuto cedere il passo. Di 3-1 il risultato finale, nonostante i rossoblù fossero in dieci uomini per una parte di ripresa. Doppietta di Florez e rete di de Leonardis le firme sul successo rossoblù.

Le parole di Crucitti

Nel post partita, ai microfoni del club, si è espresso proprio il tecnico Giuseppe Crucitti, seconda vittoria in tre gare da quando è arrivato sulla panchina rossoblù: «Sicuramente bisogna migliorare, intanto però questi sono te punti importantissimi in ottica salvezza. La squadra è in crescita ma, ripeto, c'è tanto ancora da fare perché il successo in casa della Reggioravagnese non deve essere illusorio. Quanto alla gara, se non la sblocchi subito rischi di non riuscirci più, inoltre può anche capitare una conduzione arbitrale non proprio ottimale come è capitata oggi. In ogni caso buona prestazione, nella ripresa c'è stata la reazione nonostante l'inferiorità numerica».