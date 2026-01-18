Non si ferma la corsa dell'Asd Mileto, alla sua terza vittoria consecutive (otto nelle ultime nove uscite). I biancorossi, in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria (girone E) battono la Melicucchese e consolidano il primo posto in classifica.

La partita

Termina 2-1 la sfida contro un avversario ostico e che sta lottando per la zona play off. Col sorriso dunque l'esordio in panchina di mister Giuseppe Barbieri che si presenta al meglio al suo nuovo pubblico. Match che si sblocca alla mezz'ora del primo tempo grazie a Terry mentre, al quarto d'ora della ripesa, arriva anche il raddoppio a cura di Galeano. A dodici minuti dal termine uno sfortunato autogol dei locali riapre la partita, ma gli ospiti non riusciranno a raddrizzarla. L'Asd Mileto continua a correre forte verso un obiettivo che ora non è più così nascosto, inseguendo così la seconda promozione negli ultimi tre anni, a conferma di come questo progetto stia maturando bene e anche con i tempi giusti.

La formazione iniziale: Cugliari, Gabriel, Muzzopappa, Sangare, Terry; Sotira, Vardar, Galeano; Pititto, Pantano, Collia