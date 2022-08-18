La rassegna è stata vinta dalla squadra di Gerocarne, premiata con il trofeo intitolato al 16enne Francesco Prestia Lamberti, ucciso nel 2017 da un coetaneo

Grande successo per il torneo di calcio a cinque “Real Mileto”. La manifestazione sportiva, svoltasi nella suggestiva piazza Italia della cittadina normanna, è stata vinta dalla squadra del Gerocarne (I vigliacchi della notte), la quale di fronte a un gran numero di appassionati e di tifosi ha battuto in finale la compagine del Sant’Onofrio (I blancos). Il sodalizio uscito vittorioso dalla rassegna estiva ha conquistato un viaggio a Malta e il trofeo intitolato allo sfortunato Francesco Prestia Lamberti, il 16enne ucciso qualche anno fa per futili motivi da un coetaneo tra le campagne di Mileto. A premiare i ragazzi di Gerocarne, la stessa Marzia Luccisano, madre del ragazzo strappato il 29 maggio del 2017 prematuramente alla vita. [Continua in basso]

Riconoscimenti sono stati assegnati anche a Gabriele Macrì (miglior giocatore), Giovanni Rotella (capocannoniere) e Dante Cugliari (miglior portiere). Palese la soddisfazione degli organizzatori, in primis del poliedrico e storico “capitano” Rocco Massara, per la buona riuscita di un torneo di calcio a cinque che, ai ranghi di partenza, sul campo in erba sintetica allestito per l’occasione ha visto la partecipazione di decine di sodalizi provenienti da tutta la provincia di Vibo Valentia. Grande la presenza di pubblico, così come unanime è stato l’apprezzamento per la perfetta macchina organizzativa messa in campo da decine di giovani volontari, facenti riferimento alla società sportiva “Real Mileto”. Nelle scorse ore, sempre nella centrale piazza Italia, gli stessi ragazzi hanno dato vita all’altrettanto riuscita Sagra paesana. Un modo, anche questo, per ribadire la voglia di ripartire, di ritornare alla normalità e di vivere in comunità la stagione estiva, dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia da Covid-19.