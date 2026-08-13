La passione per i colori rossoneri supera gli oceani e trasforma una fede sportiva in un ponte culturale e umano tra la Calabria e gli Stati Uniti. Il "Milan Club Vibo Valentia - Ricardo Kakà", nato appena un anno fa ma già punto di riferimento per la comunità rossonera locale e per le sue iniziative sociali, ha ufficializzato il gemellaggio con il "Milan Club New York City".

La nascita dell'intesa

L'intesa è stata sancita in occasione della visita di Franco Zagari, membro del direttivo del club newyorkese legato da un profondo affetto alla terra calabrese, che ha incontrato il Presidente del sodalizio vibonese, Enzo Pesce, e il Segretario Virgilio Dicarlo, entrambi strettamente legati alla metropoli americana.

Particolarmente emozionato il presidente Enzo Pesce, che ha espresso grande orgoglio per un traguardo che va ben oltre il semplice tifo calcistico: «Siamo profondamente emozionati e onorati di celebrare questo meraviglioso gemellaggio. Un legame nato dalla passione per i colori rossoneri, ma che oggi rappresenta qualcosa di molto più grande: amicizia, fratellanza, rispetto reciproco e valori che vanno oltre qualsiasi risultato. Il vero valore del nostro Club è creare ponti dove sembrano esserci distanze, unire persone e trasformare una fede sportiva in un sentimento umano autentico. È in momenti come questo che comprendiamo quanto sia speciale appartenere alla grande famiglia rossonera».

Il saluto

Pesce ha poi rivolto un pensiero speciale all'amico e dirigente d'oltreoceano: «Un abbraccio speciale al carissimo amico Franco Zagari, uomo profondamente legato alla nostra terra e alle sue origini, che con la sua amicizia ha reso possibile questo incontro. A lui va la nostra gratitudine, con l’augurio che questo sia soltanto l’inizio di un cammino di condivisione. Da Vibo Valentia a New York, migliaia di chilometri possono separare due città, ma non possono separare due cuori che battono per gli stessi colori».