La favola della Fulmine Sorianello non ha alcuna intenzione di fermarsi. A solo un anno dalla sua fondazione, il club giallorosso ha già scritto una pagina di storia indelebile, dominando e vincendo il campionato di Terza Categoria. Ora, con l'entusiasmo alle stelle e l'orgoglio di un'intera comunità, la società si appresta ad affrontare per la prima volta in assoluto il campionato di Seconda Categoria.

Le ambizioni della dirigenza sono importanti, ma la parola d'ordine resta una sola: consolidamento. Per affrontare un campionato ostico come la Seconda, serve un mix di solidità, esperienza e guizzo geniale. Proprio per questo, la scoppiettante campagna acquisti del club continua a regalare colpi di scena, portando alla corte giallorossa due innesti di assoluto spessore.

Centrocampo di classe e attacco esplosivo

La rosa, già competitiva, si arricchisce di due profili capaci di fare la differenza in qualsiasi momento del match:

Giuseppe Sette è un vero e proprio metronomo per la mediana. Centrocampista completo, Sette fa del senso della posizione e del tempismo i suoi punti di forza. Grazie a un'ottima visione di gioco, è capace di dettare i ritmi della manovra, ma non solo: il suo spiccato fiuto del gol e l'abilità negli inserimenti lo rendono un'arma tattica letale per gli schemi della squadra.



Manuel Montiel è invece un innesto internazionale che promette di far saltare i piani delle difese avversarie. L'attaccante colombiano porta in dote una velocità esplosiva e una tecnica sopraffina, doti che in queste categorie rischiano di essere semplicemente devastanti. Freddo e cinico sotto porta, Montiel ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo idolo della tifoseria giallorossa. Con questi due colpi, la Fulmine Sorianello lancia un messaggio chiaro a tutte le rivali del prossimo campionato: la matricola terribile è pronta a stupire ancora.