Si dividono le strade con l'esterno marocchino arrivato appena un mese fa, che aveva messo a referto cinque presenze e un gol in campionato con la maglia rossoblù

Particolarmente intense le ultime ore in casa Vibonese che hanno portato a scossoni non proprio irrilevanti. La quattordicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) ha portato innanzitutto in dote la sconfitta interna contro l'Igea Virtus e il conseguente distacco dai piani alti della classifica.

La rescissione

Proprio dal match di ieri si sono susseguite diverse situazioni come, per esempio, il silenzio stampa annunciato subito dopo il triplice fischio della sfida del Luigi Razza. Nella tarda mattinata di oggi, invece, l'altro annuncio che ha colto molti di sorpresa: la fine del rapporto sportivo con Soufiane Lagzir. Ufficiale infatti la rescissione consensuale tra le parti. Il talentuoso esterno offensivo trentunenne marocchino era arrivato esattamente un mese fa, dopo l'esperienza al Fasano. In un mese ha collezionato cinque presenze nello scacchiere di mister Raffaele Esposito spalmate su 389 minuti. Per lui anche un gol all'attivo, quello in casa del Messina in extremis che è valso l'1-1.